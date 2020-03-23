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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

23.03.2020 16:35
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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23.03.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2020 tarih ve 2714 sayılı kararı ile onaylanan 200.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde halka arz edilecek 20.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 20.000.000 TL nominal değerli 124 gün vadeli iskontolu finansman bonosu olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal tutarlı (talep gelmesi halinde 50.000.000 TL nominal değere artırılacak) finansman bonolarına ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanında Meydana Gelen Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet SPK tarafından onaylanarak ilgili izahname dosyaları 23.03.2020 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden halka arz edilecek 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %11,25, yıllık bileşik faiz oranı %11,73 ve nihai fiyatı 97,272 TL seviyesine, 124 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %11,50, yıllık bileşik faiz oranı %11,94 ve nihai fiyatı 96,240 TL seviyesine revize edilmiştir.
Bu bağlamda 23.03.2020 tarihinde KAP'ta yayınlanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun,
4.11. Halka arz edilecek ve borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi, maddesi, 
5.1.6. Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi, maddesinin a) bendi,
5.3. Borçlanma aracının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci: maddesi ile
KAP'ta yayınlanan Özet'in,
3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar maddesinin a), ve e) bendlerinde 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %11,25, yıllık bileşik faiz oranı %11,73 ve nihai fiyatı 97,272 TL seviyesine ve 124 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %11,50, yıllık bileşik faiz oranı %11,94 ve nihai fiyatı 96,240 TL seviyesine revize edilmiştir.
                
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831464


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