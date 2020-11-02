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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

02.11.2020 14:29
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.09.2020 tarih ve 56/1121 sayılı kararı ile onaylanan 125.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde halka arz edilecek 42.500.000 TL nominal değerli 63 gün vadeli iskontolu finansman bonosuna ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanında Meydana Gelen Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet SPK tarafından onaylanarak ilgili izahname dosyaları 28.10.2020 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden halka arz edilecek 63 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %16,25, yıllık bileşik faiz oranı %17,38 ve nihai fiyatı 97,272 TL seviyesine revize edilmiştir.
Bu bağlamda 28.10.2020 tarihinde KAP'ta yayınlanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun,
4.11. Halka arz edilecek ve borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi, maddesi,
5.1.6. Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi, maddesinin a) bendi,
5.3. Borçlanma aracının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci: maddesi ile
KAP'ta yayınlanan Özet'in,
3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar maddesinin a), ve e) bendlerinde 63 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %16,25, yıllık bileşik faiz oranı %17,38 ve nihai fiyatı 97,272 TL seviyesine revize edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885373


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