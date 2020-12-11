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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.12.2020 16:48



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11.12.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre "Kayıtlı Sermaye Sistemini" kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22/04/2004 tarih ve 17/499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı Sermaye hakkındaki 6. maddesinin ilişikteki şekilde değiştirilerek kabul edilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni_madde 6.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892825


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