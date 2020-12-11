***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadili hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin 11.12.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre "Kayıtlı Sermaye Sistemini" kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22/04/2004 tarih ve 17/499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı Sermaye hakkındaki 6. maddesinin ilişikteki şekilde değiştirilerek kabul edilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni_madde 6.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892825BIST