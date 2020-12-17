***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.12.2020 14:21
ama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı sonucunda 50,000,000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 100,000,000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni_madde 6.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893643
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
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|Önceki Kapanış
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471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|ATSYH
|5,01
|667.813
|% 9,87
|
|ALARK
|7,00
|96.385.898
|% 4,79
|
|AKENR
|2,26
|235.578.148
|% 3,67
|
|AYCES
|47,46
|2.670.323
|% 3,67
|
|NIBAS
|75,65
|15.188.880
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.197.987
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
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|THYAO
|13,01
|3.183.033.018
|% 2,52
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|PGSUS
|74,20
|2.079.203.027
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.766.530.124
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|837.090.504
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|819.581.405
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|828.076.235
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|472.298.372
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.902.873
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7129
|7,7170
|% -1,10
|
|Euro
|9,4618
|9,4686
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,4500
|10,5024
|% -0,47
|
|Frank
|8,7008
|8,7532
|% -0,87
|
|Riyal
|2,0506
|2,0608
|% -1,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.891
|1.891
|26,91
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,08
|
|B. Petrol
|51,50
|51,50
|0,43
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