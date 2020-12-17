***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









ama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 17.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu kararı sonucunda 50,000,000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 100,000,000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni_madde 6.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893643BIST