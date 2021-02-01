***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.02.2021 14:51
06.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 06.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile 50,000,000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 100,000,000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurusu, 01.02.2021 tarihinde onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şeker Leasing_6.Madde Tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906670
BIST
16:101.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 22,88
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.498
En Düşük
1.472
16:107,1867
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -0,1326
|Açılış
|: 7,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
16:108,6889
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -0,1965
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
16:10431,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,36
|Açılış
|: 431,17
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler16:10
|IDEAS
|16,28
|4.328.599
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.904.388
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.464.531
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.624,00
|888.696
|% 10,00
|
|BTCIM
|11,78
|50.891.322
|% 9,99
|
|NIBAS
|38,90
|58.090.757
|% -10,00
|
|KAPLM
|32,66
|12.246.521
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|124,30
|1.806.019.980
|% 7,71
|
|GARAN
|9,51
|1.130.078.496
|% 2,15
|
|KARSN
|5,46
|1.125.304.118
|% 4,80
|
|ODAS
|4,11
|1.112.430.861
|% 8,44
|
|SISE
|7,37
|673.961.028
|% 1,94
|
|ODAS
|4,11
|1.112.430.861
|% 8,44
|
|EKGYO
|2,45
|645.416.679
|% 1,66
|
|KARSN
|5,46
|1.125.304.118
|% 4,80
|
|GSDHO
|2,53
|426.967.736
|% 9,05
|
|SKBNK
|1,46
|207.066.139
|% 0,00
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1840
|7,1867
|% -1,81
|
|Euro
|8,6838
|8,6889
|% -2,21
|
|Sterlin
|9,8215
|9,8708
|% -1,75
|
|Frank
|7,9970
|8,0452
|% -2,29
|
|Riyal
|1,9107
|1,9203
|% -1,79
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|22,39
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|2.838
|2.881
|-71,00
|
|Tam
|2.822
|2.896
|-72,02
|
|Yarım
|1.364
|1.401
|-34,83
|
|Çeyrek
|684
|700
|-17,42
|
|Gümüş.Ons
|29,48
|29,52
|2,61
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,47
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,71
|
Seans Raporu
16:10
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16:22TRCAS
Yüzde 8.47 oranında artışla 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 083, 770 adet işlem
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16:20FADE
Yüzde 4.80 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 094, 114 adet işlem
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16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, GARAN
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 49 artarak (% 1.19 ) 1, 316
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, KATMR, RODRG, BTCIM, BERA, SAYAS, GEDIK, LUKSK, IDEAS, SNKRN