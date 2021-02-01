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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.02.2021 14:51


06.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 06.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.02.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile 50,000,000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 100,000,000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurusu, 01.02.2021 tarihinde onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şeker Leasing_6.Madde Tadili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906670


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