***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









06.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 06.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile 50,000,000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 100,000,000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurusu, 01.02.2021 tarihinde onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Şeker Leasing_6.Madde Tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906670BIST