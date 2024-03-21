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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.03.2024 14:11
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2024
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nda,
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre "Kayıtlı Sermaye Sistemini" kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22/04/2004 tarih ve 17/499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
06.03.2024 Tarih ve 2024/010 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tamamı iç kaynaklardan (olağanüstü yedeklerden) karşılanacak şekilde bedelsiz sermaye artışı yapılmasına karar verilmiştir.Yeminli Mali Müşavir Samet KARAKELLE'nin 11.03.2024 tarih ve YMM/06106062-266-2024-30 Sayılı tespit raporu sonrasında aktarım işlemleri tamamlanmış olup Yeminli Mali Müşavir Samet KARAKELLE'nin 13.03.2024 tarih ve YMM/06106062-267-2024-31 sayılı raporu ile aktarımların tamamlandığı teyit edilmiştir.
İç kaynaklarının (olağanüstü yedeklerden) sermayeye aktarımı sonrasında çıkarılmış sermayenin 100.000.000 TL'ye çıkarılmış olması sebebiyle, şirketin esas sözleşmesinin "KAYITLI SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin, ekli şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda , Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacak olup, konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260975


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