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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

28.05.2020 16:16
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

JCR Eurasia Rating, "Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ve bağlı ortaklığının konsolide yapısını" gözden geçirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB (Trk), Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-3 (Trk)' olarak aşağı yönlü revize etmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notuna ilişkin görünümünü ‘Stabil' olarak belirlemiş ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ‘B-' seviyesine çekmiştir.
Derecelendirme raporu ekte sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847290


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 520,90 13.310.401 % 9,99  
ARSAN 4,96 37.864.632 % 9,98  
HLGYO 1,67 75.133.222 % 9,87  
SAYAS 3,91 19.323.238 % 9,83  
GLBMD 4,47 5.736.491 % 9,83  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3523 8,3942 % 0,87  
Frank 7,0147 7,0570 % 0,66  
Riyal 1,8105 1,8195 % 0,69  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.723 13,84  
Altın Gr. 378 378 5,93  
Cumhuriyet 2.454 2.485 38,10  
Tam 2.526 2.561 50,70  
Yarım 1.233 1.246 19,20  
Çeyrek 616 624 9,60  
Gümüş.Ons 17,41 17,45 0,18  
Gümüş Gr. 3,82 3,83 0,06  
B. Petrol 35,21 35,21 0,61  
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