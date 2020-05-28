***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.05.2020 16:16
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, "Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ve bağlı ortaklığının konsolide yapısını" gözden geçirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB (Trk), Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-3 (Trk)' olarak aşağı yönlü revize etmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notuna ilişkin görünümünü ‘Stabil' olarak belirlemiş ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ‘B-' seviyesine çekmiştir.
Derecelendirme raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847290
BIST
17:02105.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 125,21
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
17:026,8195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0473
|Açılış
|: 34,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
6,8234
En Düşük
6,7656
17:027,5349
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0751
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
7,5353
En Düşük
7,4416
17:023,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,03
|Açılış
|: 3,80
|
|Önceki Kapanış
|: 3,77
|
3,84
En Düşük
3,75
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|13.310.401
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|37.864.632
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.133.222
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.323.238
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.736.491
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|6.605.521
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.265.941
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.906.991
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|164.604
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,65
|2.718.812.452
|% 2,60
|
|GARAN
|7,74
|1.845.018.270
|% 1,31
|
|PGSUS
|59,25
|943.318.653
|% 0,25
|
|ASELS
|30,16
|723.362.236
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,65
|586.289.762
|% 0,89
|
|GARAN
|7,74
|1.845.018.270
|% 1,31
|
|THYAO
|12,65
|2.718.812.452
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,42
|271.703.989
|% -0,70
|
|MNDRS
|1,97
|275.450.767
|% 8,24
|
|GSRAY
|2,95
|410.302.231
|% 2,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3523
|8,3942
|% 0,87
|
|Frank
|7,0147
|7,0570
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8105
|1,8195
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|13,84
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,93
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.485
|38,10
|
|Tam
|2.526
|2.561
|50,70
|
|Yarım
|1.233
|1.246
|19,20
|
|Çeyrek
|616
|624
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,21
|35,21
|0,61
|