***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.05.2021 11:48
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. , Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı'nın kredi derecelendirme notunu kısa vade için KR A-3, uzun vadeli derecelendirme notu KR BBB+ ve Görünümü "POZİTİF" olarak belirlenmiştir.
Basın bülteni ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938639
BIST
14:441.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.413
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|Önceki Kapanış
|: 1.415
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1.420
En Düşük
1.401
14:448,6083
En Yüksek
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|: 1,30%
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|Önceki Kapanış
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14:4410,4702
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|: 518,26
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522,96
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler14:44
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.769.235
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,14
|19.185.357
|% 8,42
|
|AYES
|24,00
|2.034.437
|% 8,11
|
|SRVGY
|89,20
|20.984.914
|% 7,99
|
|GEDZA
|41,22
|49.453.141
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.048.799
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|36.143.387
|% -9,93
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|SANFM
|16,35
|2.418.174
|% -6,62
|
|GARAN
|7,96
|981.051.766
|% 0,00
|
|THYAO
|12,94
|784.558.180
|% -0,84
|
|EREGL
|19,14
|529.279.062
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,14
|446.276.260
|% -0,93
|
|MERCN
|9,74
|429.241.071
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,14
|446.276.260
|% -0,93
|
|EKGYO
|1,87
|280.192.778
|% -1,06
|
|GARAN
|7,96
|981.051.766
|% 0,00
|
|THYAO
|12,94
|784.558.180
|% -0,84
|
|TSKB
|1,31
|72.443.614
|% -0,76
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6058
|8,6083
|% 1,30
|
|Euro
|10,4570
|10,4702
|% 0,79
|
|Sterlin
|12,1397
|12,2006
|% 0,89
|
|Frank
|9,5022
|9,5595
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2851
|2,2966
|% 1,15
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-5,40
|
|Altın Gr.
|523
|523
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.445
|3.497
|43,00
|
|Tam
|3.431
|3.519
|45,56
|
|Yarım
|1.658
|1.702
|22,04
|
|Çeyrek
|832
|851
|11,02
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,62
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,03
|
|B. Petrol
|69,54
|69,54
|0,34
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