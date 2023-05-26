***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. , Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı'nın kredi derecelendirme notunu kısa vade için KR A-1olarak teyit etmiş olup , uzun vadeli derecelendirme notu KR AA - olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. Görünümü "DURAĞAN" olarak belirlenmiştir.Basın bülteni ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154118BIST