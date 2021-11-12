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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

12.11.2021 16:22
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1


***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hasan Basri Göktan (Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye), Canan Aydınol (Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Riskin Erken Saptanması Komitesi ,Krediler Komitesi), Rahime Özlem Baysal (Genel Müdür,Yönetim Kurulu Üyesi), Osman Göktan (Kurumsal Yönetim Komitesi), Hüseyin Üst (Riskin Erken Saptanması Komitesi), Mehmet Yavuz (Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi), İbrahim Sili (Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
İç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimi tarafından Denetimden Sorumlu Komite'ye 4 adet, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne 6 adet rapor sunulmuştur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet Raporu / Sayfa 32
Yönetim kurulu başkanının adı
Hasan Basri Göktan
İcra başkanı / genel müdürün adı
Rahime Özlem Baysal
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
https://www.sekerleasing.com.tr/CMSDosyalari/icerik-dosyalari/Dosyalar/Kadin_Yonetim_Kurulu_uyeligi_Politikas%C4%B1.pdf
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 Adet -%33,33



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977413


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Yarım 1.887 1.936 -3,93  
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B. Petrol 81,84 81,84 -1,03  
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