***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadırYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiHasan Basri Göktan (Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye), Canan Aydınol (Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Riskin Erken Saptanması Komitesi ,Krediler Komitesi), Rahime Özlem Baysal (Genel Müdür,Yönetim Kurulu Üyesi), Osman Göktan (Kurumsal Yönetim Komitesi), Hüseyin Üst (Riskin Erken Saptanması Komitesi), Mehmet Yavuz (Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi), İbrahim Sili (Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi)İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıİç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimi tarafından Denetimden Sorumlu Komite'ye 4 adet, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne 6 adet rapor sunulmuştur.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet Raporu / Sayfa 32Yönetim kurulu başkanının adıHasan Basri Göktanİcra başkanı / genel müdürün adıRahime Özlem BaysalYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıhttps://www.sekerleasing.com.tr/CMSDosyalari/icerik-dosyalari/Dosyalar/Kadin_Yonetim_Kurulu_uyeligi_Politikas%C4%B1.pdfKadın üyelerin sayısı ve oranı2 Adet -%33,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977413BIST