***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
15.04.2022 10:52
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/04/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/04/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile 15.04.2022 tarihinde bir yıl süreli Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmet sözleşmesi imzalamıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021022
BIST
11:452.473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,04
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.484
En Düşük
2.472
11:4514,6347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0310
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6433
En Düşük
14,5874
11:4515,8516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8786
En Düşük
15,7927
11:45929,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,90
|Açılış
|: 929,00
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler11:45
|IHAAS
|16,94
|17.595.989
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|125.164.165
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|30.535.898
|% 9,95
|
|MMCAS
|4,25
|1.377.442
|% 9,82
|
|YUNSA
|20,70
|21.924.065
|% 8,95
|
|OYLUM
|2,32
|4.108.149
|% -4,92
|
|KGYO
|5,70
|1.770.246
|% -4,84
|
|ALBRK
|1,90
|24.023.760
|% -4,04
|
|ERSU
|5,09
|27.145.242
|% -3,96
|
|DOBUR
|49,74
|2.808.003
|% -3,60
|
|THYAO
|37,54
|924.392.804
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,91
|876.650.503
|% -2,35
|
|GARAN
|13,64
|499.181.122
|% -0,44
|
|SISE
|17,37
|435.824.885
|% 0,12
|
|TUPRS
|260,20
|370.810.009
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,91
|876.650.503
|% -2,35
|
|TSKB
|1,87
|256.469.132
|% 1,08
|
|ODAS
|2,33
|244.414.045
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,12
|313.265.843
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,18
|65.740.485
|% -0,84
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6327
|14,6347
|% 0,21
|
|Euro
|15,8333
|15,8516
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,0692
|19,1648
|% 0,10
|
|Frank
|15,4669
|15,5600
|% 0,18
|
|Riyal
|3,8905
|3,9100
|% 0,17
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,81
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|