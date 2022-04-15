***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi15/04/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi15/04/2023Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaŞirketimiz KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile 15.04.2022 tarihinde bir yıl süreli Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmet sözleşmesi imzalamıştır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021022BIST