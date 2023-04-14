***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
14.04.2023 10:17
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/04/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/04/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Şirketimiz KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile 14.04.2023 tarihinde bir yıl süreli Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmet sözleşmesi imzalamıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137962
BIST
13:535.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 12,97
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:5319,3681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0493
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:5321,4413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0875
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:531.270,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.270,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:51
|VKFYO
|7,92
|10.868.681
|% 10,00
|
|ARZUM
|22,00
|19.596.947
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.802.128
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|31.504.204
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.005.095
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|159.584.082
|% -10,00
|
|EUYO
|5,98
|4.787.264
|% -9,94
|
|HUBVC
|5,02
|50.961.284
|% -5,99
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|DESA
|58,15
|30.721.577
|% -5,06
|
|KOZAL
|23,08
|1.955.191.146
|% 1,32
|
|THYAO
|135,80
|1.808.889.334
|% -0,95
|
|GESAN
|85,80
|1.247.452.936
|% 1,66
|
|KRDMD
|19,21
|989.161.035
|% 0,31
|
|KOZAA
|46,06
|948.021.971
|% 4,87
|
|IHLAS
|0,87
|79.067.220
|% -1,14
|
|EKGYO
|6,98
|607.588.479
|% -0,29
|
|KOZAL
|23,08
|1.955.191.146
|% 1,32
|
|ISCTR
|12,25
|824.081.439
|% 1,07
|
|YKBNK
|10,38
|667.328.994
|% 0,58
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3633
|19,3708
|% 0,27
|
|Euro
|21,4261
|21,4421
|% 0,41
|
|Sterlin
|24,1716
|24,2929
|% 0,14
|
|Frank
|21,7341
|21,8651
|% 0,40
|
|Riyal
|5,1480
|5,1738
|% 0,20
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-0,14
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|1,36
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.778
|8.852
|61,00
|
|Yarım
|4.287
|4.331
|29,00
|
|Çeyrek
|2.143
|2.166
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|16,19
|16,20
|0,14
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|0,33
|