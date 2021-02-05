***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 05.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-521 sayılı yazısı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göreŞirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun olmadığını beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907834BIST