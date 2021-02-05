***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.02.2021 15:33
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-521 sayılı yazısı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun olmadığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907834
BIST
15:391.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,94
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
15:397,0661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0697
|Açılış
|: 7,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
15:398,4801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0704
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
15:39409,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,76
|Açılış
|: 409,87
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,50
BIST En Aktif Hisseler15:36
|TGSAS
|34,54
|10.730.200
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.520.756
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.087.629
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.544.614
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,58
|8.382.838
|% -4,77
|
|KOZAL
|126,70
|1.381.589.305
|% 4,28
|
|SISE
|7,73
|1.130.422.921
|% 0,26
|
|GARAN
|10,00
|843.102.916
|% 0,81
|
|THYAO
|12,35
|697.583.675
|% 1,23
|
|DOHOL
|4,10
|676.221.577
|% -0,24
|
|TSKB
|1,85
|373.443.649
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,50
|442.631.615
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,10
|676.221.577
|% -0,24
|
|GSDHO
|2,69
|402.785.523
|% 5,08
|
|SISE
|7,73
|1.130.422.921
|% 0,26
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0629
|7,0679
|% -0,95
|
|Euro
|8,4709
|8,4748
|% -0,89
|
|Sterlin
|9,6551
|9,7036
|% -0,75
|
|Frank
|7,8012
|7,8482
|% -0,77
|
|Riyal
|1,8791
|1,8885
|% -0,93
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|7,91
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-33,00
|
|Tam
|2.698
|2.766
|-26,21
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|-12,68
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,34
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|0,47
|