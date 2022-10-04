***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
04.10.2022 14:57
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 04.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11592 sayılı yazısı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun olmadığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066980
BIST
16:143.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 66,76
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:1418,5467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 18,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:1418,4099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1829
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4410
En Düşük
18,1735
16:141.021,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,21
|Açılış
|: 1.021,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:12
|AKSA
|66,00
|524.712.801
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.925.851
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.394.385.242
|% 9,96
|
|BARMA
|54,95
|186.799.334
|% 9,94
|
|KUYAS
|9,62
|54.659.324
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,75
|6.348.988.754
|% 2,70
|
|SASA
|78,40
|3.394.385.242
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,70
|3.081.853.054
|% 2,34
|
|YKBNK
|8,02
|2.909.857.520
|% 3,22
|
|VAKBN
|7,92
|2.874.576.365
|% 3,94
|
|VAKBN
|7,92
|2.874.576.365
|% 3,94
|
|YKBNK
|8,02
|2.909.857.520
|% 3,22
|
|EKGYO
|4,23
|1.469.290.108
|% -0,24
|
|TSKB
|2,66
|750.861.160
|% 0,38
|
|HALKB
|8,20
|2.296.444.144
|% 6,91
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5353
|18,5516
|% 0,01
|
|Euro
|18,4065
|18,4189
|% 1,05
|
|Sterlin
|21,0016
|21,1069
|% 0,30
|
|Frank
|18,7314
|18,8442
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9152
|4,9399
|% -0,10
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|12,73
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|6,31
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.897
|111,00
|
|Tam
|6.823
|6.891
|18,00
|
|Yarım
|3.324
|3.367
|10,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.684
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,52
|0,15
|
|B. Petrol
|90,76
|90,76
|1,90
|