***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.07.2023 14:26
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 06.07.2023 tarih ve E-18454353-100.06-18195 sayılı yazısı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun olmadığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166228
BIST
'
17:506.158
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 50,77
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:5026,0721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0051
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:5028,4112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1339
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:501.597,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.597,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:50
|YYLGD
|31,68
|222.907.834
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|135.492.244
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|92.136.252
|% 10,00
|
|POLTK
|2.881,90
|66.239.188
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.192.902
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,92
|113.502.659
|% -7,37
|
|MERIT
|49,78
|61.057.914
|% -7,13
|
|ATLAS
|4,02
|29.377.665
|% -3,37
|
|ETILR
|14,27
|69.037.287
|% -3,25
|
|THYAO
|217,60
|10.192.069.618
|% 0,51
|
|TUPRS
|87,80
|4.579.793.954
|% 3,72
|
|SISE
|46,74
|4.086.353.146
|% 1,21
|
|EKGYO
|7,91
|3.634.635.221
|% 1,02
|
|ASTOR
|74,05
|3.589.661.569
|% 4,59
|
|EKGYO
|7,91
|3.634.635.221
|% 1,02
|
|YKBNK
|13,05
|3.499.149.109
|% -1,58
|
|ZOREN
|3,53
|751.765.878
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,00
|2.543.529.772
|% -1,75
|
|ODAS
|8,30
|1.430.216.916
|% 5,46
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0633
|26,0721
|% 0,02
|
|Euro
|28,3011
|28,4112
|% 0,47
|
|Sterlin
|32,9329
|33,0980
|% -0,29
|
|Frank
|28,8719
|29,0458
|% -0,09
|
|Riyal
|6,9207
|6,9554
|% -0,15
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-9,74
|
|Altın Gr.
|1.594
|1.594
|-11,58
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.358
|10.592
|-2,00
|
|Yarım
|5.187
|5.320
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|18,90
|18,93
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-1,49
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem