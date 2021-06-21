***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi22/07/2020Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi28/07/2020Davanın KonusuTicari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)Karşı Taraf(lar)EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİDavanın TutarıMALİ DEĞERİ BULUNMAMAKTADIRDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/604 E.Davanın Duruşma Tarihi17/06/2021Alınan Karar02.07.2020 tarihinde BAM 13. Hukuk Dairesi tarafından, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05/12/2019 tarih ve 2018/604 Esas - 2019/1219 Karar sayılı davacının davasının reddi kararının HMK' nın 353/1-a4 maddesi uyarınca kaldırılmasına, dava dosyasının mahkemesine iadesine karar verilmiştir. Dosya yerel mahkemeye gönderilmiştir, 2020 358 E. Numarası ile görülmektedir.Bir Sonraki Duruşma Tarihi16/12/2021 GÜNÜ, SAAT 14:11Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞeker Finansal Kiralama A.Ş'nin 29.03.2018 tarihinde yapılan, 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nun ve bu toplantıda alınan kararların iptaline karar verilmesi talebiyle davacı yan tarafından işbu dava ikame edilmiştir. 05.12.2019 tarihinde, davacının 2,54 TL civarında değeri olan 1 pay sahipliği ile halka açık anonim şirketin genel kurul kararlarının iptalini talep etmesinde, şirketin varlığını-işlerliğini koruması gerekliliği de dikkate alındığında her hangi bir meşru bir yararı bulunmaması sebebiyle davanın hukuki yararı bulunmadığından dava şartının yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiştir. Davacı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. BAM 13. Hukuk Dairesi tarafından, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05/12/2019 tarih ve 2018/604 Esas - 2019/1219 Karar sayılı davacının davasının reddi kararının HMK' nın 353/1-a4 maddesi uyarınca KALDIRILMASINA, dava dosyasının mahkemesine İADESİNE karar verilmiştir. Dosya yerel mahkemeye gönderilmiş 2020 358 E. Numarasını almıştır.22.07.2020 tarihinde tensip (bozma) zaptı düzenlenmiştir. 04.02.2021 tarihli celsede dosyanın bilirkişiye tevdii edilmesine karar verilmiştir. 18.06.2021 tarihli celsede, dosyanın bilirkişiden dönmemesi sebebiyle duruşmanın 16.12.2021 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943386BIST