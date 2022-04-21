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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

21.04.2022 19:38
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler


***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
22/07/2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
28/07/2020
Davanın Konusu
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)
Karşı Taraf(lar)
EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Davanın Tutarı
MALİ DEĞERİ BULUNMAMAKTADIR
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/604 E.
Davanın Duruşma Tarihi
21/04/2022
Alınan Karar
02.07.2020 tarihinde BAM 13. Hukuk Dairesi tarafından, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05/12/2019 tarih ve 2018/604 Esas - 2019/1219 Karar sayılı davacının davasının reddi kararının HMK' nın 353/1-a4 maddesi uyarınca kaldırılmasına, dava dosyasının mahkemesine iadesine karar verilmiştir. Dosya yerel mahkemeye gönderilmiştir, 2020 358 E. Numarası ile görülmektedir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketinizin 1 adet hissesini alarak Şirketimiz ortağı olan Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş., 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun ve bu toplantıda alınan kararların iptali ile İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/358 E. sayılı dosyasıyla ilgili açılan davanın 21.04.2022 tarihli duruşmasında
1-Davanın reddine,
2-Davalı tarafın HMK 329. Maddesine yönelik talebin kötüniyet sabit olmadığından reddine,
3-Sair hususları gerekçeli kararda açıklanmasına,
Dair gerekçeli kararın tebliğimden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu kabil olmak üzere verilen karar alenen okunup usulen anlatıldı. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022800


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