***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/12/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi22/07/2020Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi28/07/2020Davanın KonusuTicari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)Karşı Taraf(lar)EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİDavanın TutarıMALİ DEĞERİ BULUNMAMAKTADIRDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/604 E.Davanın Duruşma Tarihi21/04/2022Alınan Karar02.07.2020 tarihinde BAM 13. Hukuk Dairesi tarafından, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05/12/2019 tarih ve 2018/604 Esas - 2019/1219 Karar sayılı davacının davasının reddi kararının HMK' nın 353/1-a4 maddesi uyarınca kaldırılmasına, dava dosyasının mahkemesine iadesine karar verilmiştir. Dosya yerel mahkemeye gönderilmiştir, 2020 358 E. Numarası ile görülmektedir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketinizin 1 adet hissesini alarak Şirketimiz ortağı olan Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş., 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun ve bu toplantıda alınan kararların iptali ile İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/358 E. sayılı dosyasıyla ilgili açılan davanın 21.04.2022 tarihli duruşmasında1-Davanın reddine,2-Davalı tarafın HMK 329. Maddesine yönelik talebin kötüniyet sabit olmadığından reddine,3-Sair hususları gerekçeli kararda açıklanmasına,Dair gerekçeli kararın tebliğimden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu kabil olmak üzere verilen karar alenen okunup usulen anlatıldı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022800BIST