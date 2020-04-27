***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.04.2020 tarih ve 2020/028 nolu yönetim kurulu kararı ileŞirketimiz Genel Müdür Yardımcısı/Genel Müdür Vekili Rahime Özlem BAYSAL'ın asaleten Genel Müdür olarak atanmasına, kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine, özlük haklarının tespiti ve uygulanması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı'nın yetkili kılınmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840380BIST