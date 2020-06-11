***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.06.2020 14:48
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. aleyhine açılan Genel Kurul Kararının İptali davasının görüldüğü İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/60 Esas Sayılı dosyasında
Davanın usulden reddine, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer Asliye Ticaret Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oy birliğiyle karar verilmiştir. Karar 09.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850654
BIST
16:07109.188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -590,62
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
16:076,8214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0457
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8230
En Düşük
6,7686
16:077,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0500
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7598
En Düşük
7,6811
16:07380,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,54
|Açılış
|: 380,25
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
380,46
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.448.037
|% 10,00
|
|AYCES
|41,58
|3.411.048
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|161.102.732
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|129.102.018
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|11.101.974
|% -5,92
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|EKGYO
|1,94
|1.138.830.472
|% -0,51
|
|ASELS
|32,18
|773.292.806
|% -0,06
|
|GARAN
|8,10
|617.714.408
|% -1,10
|
|PETKM
|3,88
|598.331.750
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,67
|485.775.782
|% 9,87
|
|EKGYO
|1,94
|1.138.830.472
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,67
|485.775.782
|% 9,87
|
|TSKB
|1,20
|216.800.573
|% 0,84
|
|ODAS
|2,05
|359.058.102
|% 1,49
|
|IEYHO
|0,73
|117.088.445
|% 8,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6005
|8,6436
|% -0,08
|
|Frank
|7,2133
|7,2568
|% 0,92
|
|Riyal
|1,8125
|1,8216
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.479
|-3,40
|
|Tam
|2.527
|2.547
|-3,40
|
|Yarım
|1.233
|1.243
|0,20
|
|Çeyrek
|617
|622
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,92
|-0,03
|
Seans Raporu
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-
16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1139, 75 kaybederek (% -0.89 ) 126, 627
-
16:18XU100
Endeks 109, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 11, 921.00 milyon TL de
-
16:13XU100
Endeks 109, 180 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 11, 811.00 milyon TL de
-
16:10HURGZ
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 822, 077 adet işlem
-
16:09HURGZ
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 819, 763 adet işlem