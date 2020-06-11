***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEgeli & Co Yatırım Holding A.Ş. aleyhine açılan Genel Kurul Kararının İptali davasının görüldüğü İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/60 Esas Sayılı dosyasındaDavanın usulden reddine, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer Asliye Ticaret Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oy birliğiyle karar verilmiştir. Karar 09.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850654BIST