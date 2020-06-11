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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.06.2020 14:48
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.  aleyhine açılan Genel Kurul Kararının İptali  davasının görüldüğü İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/60 Esas Sayılı dosyasında
Davanın usulden reddine, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer Asliye Ticaret Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oy birliğiyle karar verilmiştir. Karar 09.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850654


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AYCES 41,58 3.411.048 % 10,00  
ARDYZ 32,36 161.102.732 % 9,99  
ISBIR 1.074,20 1.698.914 % 9,99  
YUNSA 14,45 129.102.018 % 9,97  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6005 8,6436 % -0,08  
Frank 7,2133 7,2568 % 0,92  
Riyal 1,8125 1,8216 % 0,74  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 379 379 0,48  
Cumhuriyet 2.455 2.479 -3,40  
Tam 2.527 2.547 -3,40  
Yarım 1.233 1.243 0,20  
Çeyrek 617 622 -0,30  
Gümüş Gr. 3,92 3,92 -0,03  
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