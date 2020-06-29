***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2020 12:17
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. aleyhine açmış olduğumuz genel kurul iptal davasının görüldüğü İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/55 E. Sayılı dosyasının 25.06.2020 tarihli duruşmasında,
1-İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/307 E. Sayılı dosyasında karar verilip verilmediğinin, verilmiş ise bir suretinin gönderilmesinin istenmesine,
2- 1 Nolu ara karar yerine getirildikten sonra davacı tarafın itirazları ve sunduğu belgeler İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı kapsamında bilirkişiden ek rapor alınmasına ek ücret takdirine yer olmadığına,
Bu nedenle duruşmasının 12.11.2020 tarihine saat 13:50'e bırakılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853262
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.135.328
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.867.966
|% 9,93
|
|OZBAL
|3,66
|26.152.165
|% 9,91
|
|VERTU
|5,55
|4.164.581
|% 9,90
|
|SAMAT
|2,82
|21.583.298
|% 9,73
|
|DAGI
|6,19
|8.779.370
|% -7,34
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|ORGE
|6,51
|71.193.146
|% -6,60
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|AKSUE
|10,76
|11.312.232
|% -5,86
|
|ODAS
|2,45
|690.435.776
|% -2,00
|
|GARAN
|8,28
|365.527.214
|% 0,73
|
|HALKB
|6,37
|356.806.825
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,92
|350.775.874
|% 1,59
|
|TSPOR
|7,72
|258.570.438
|% -5,39
|
|ODAS
|2,45
|690.435.776
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,92
|350.775.874
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,45
|172.661.935
|% 2,11
|
|BJKAS
|2,72
|189.293.338
|% 8,80
|
|KARSN
|2,81
|196.165.588
|% 2,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4223
|8,4645
|% -0,13
|
|Frank
|7,2112
|7,2547
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8214
|1,8306
|% -0,05
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-2,93
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.548
|7,80
|
|Tam
|2.602
|2.615
|8,00
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|3,90
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,05
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|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,01
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|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,56
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