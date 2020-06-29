***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/01/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.06.2020 tarih ve 2020/044 nolu Yönetim Kurulu Kararı ileŞirketin takipteki alacakları hakkında avukatlarla yapılan görüşme sonucunda 11.472.049,37 TL'lık takip riski bulunan 36 adet firmadan tahsilat yapılamayacağı yönünde görüş bildirildiği, bu firma risklerinin tamamı için karşılık ayrıldığı muhasebe kayıtlarından görülmüştür. Söz konusu firmaların takip riskinin silinmesine (write – off), firmalar için ayrılan karşılıkların iptal edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853327BIST