***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









rji Çözümleri A.Ş. tarafından Şeker Finansal Kiralama A.Ş. aleyhine açılan şikayet davasının görüldüğü İstanbul 13. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2016/1200 E. Sayılı dosyasında şikayetin kabulüne karar verilmiş bu karar tarafımızca istinaf edilmiş İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi Başkanlığının 09.07.2020 tarihli ve 2019/2169 E. Ve 2020/1192 K. Sayılı kararıyla1-Davalının istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b-1 bendi gereğince ESASTAN REDDİNE,2-Alınması gerekli olan 54,40 istinaf karar harcının peşin alınarak 44,40 TL'nin mahsubuna ve 10 TL bakiye harcın davalıdan hazine yararına tahsiline,3-Davalı tarafından yapılan istinaf giderinin kendi üzerine bırakılmasına,4-İstinaf yargılanması sırasında duruşma açılmadığından, davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,Dair, dosya üzerine yapılan inceleme ve müzakere neticesinde, HMK'nın 361/1. Maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861285BIST