***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEgeli & Co Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şeker Finansal Kiralama A.Ş. aleyhine İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/604 E. sayılı dosyası ile açılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul'u toplantısında alınan kararların iptali talepli davasının 05.12.2019 tarihinde reddine karar verilmiştir. Karar Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. tarafından istinaf edilmiş Bölge Adliye Mahkemesi'nin 13. Hukuk Dairesi'nin 02.07.202 tarih ve 2020/381 E. 2020/730 K. Sayılı Kararı ile Davacının istinaf başvurusunun KABULÜ ile İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05.12.2019 tarihli ve 2018/604 Esas-2019/1219 Karar sayılı ilamının HMK'nın 353/1-a4 maddesi uyarınca KALDIRILMASINA, dava dosyasının mahkemesine İADESİNE, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 02.07.2020 tarihinde HMK'nın 353/1-a4 maddesi gereğince kesin olarak oy çokluğu ile karar verildi. Kararın kaldırılmasından sonra dosya İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/358 E. Sayısını almış ve duruşma günü 04.02.2021 günü saat 14:35'e belirlenmiştir.Yasal takip hesaplarında izlenen diğer firmalar hakkındaki yasal takip işlemleri devam etmektedir. Gelişme olması halinde ayrıca bildirim yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862320BIST