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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.07.2020 10:47
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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Egeli & Co  Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şeker Finansal Kiralama  A.Ş. aleyhine İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/604 E. sayılı dosyası ile açılan  2017 Yılı Olağan Genel Kurul'u toplantısında alınan kararların iptali talepli davasının 05.12.2019 tarihinde reddine karar verilmiştir. Karar Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. tarafından istinaf edilmiş Bölge Adliye Mahkemesi'nin 13. Hukuk Dairesi'nin 02.07.202 tarih ve 2020/381 E. 2020/730 K. Sayılı Kararı ile  Davacının istinaf başvurusunun KABULÜ ile İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05.12.2019 tarihli ve 2018/604 Esas-2019/1219 Karar sayılı ilamının HMK'nın 353/1-a4 maddesi uyarınca KALDIRILMASINA, dava dosyasının mahkemesine İADESİNE, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 02.07.2020 tarihinde HMK'nın 353/1-a4 maddesi gereğince kesin olarak oy çokluğu ile karar verildi. Kararın kaldırılmasından sonra dosya İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/358 E. Sayısını almış ve duruşma günü 04.02.2021 günü saat 14:35'e belirlenmiştir.
Yasal takip hesaplarında izlenen diğer firmalar hakkındaki yasal takip işlemleri devam etmektedir. Gelişme olması halinde ayrıca bildirim yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862320


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EGPRO 16,17 7.661.176 % 10,00  
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Altın Gr. 425 425 -4,23  
Cumhuriyet 2.868 2.911 79,00  
Tam 2.863 2.898 -8,70  
Yarım 1.390 1.415 -4,30  
Çeyrek 697 708 -2,20  
Gümüş.Ons 23,47 23,53 -1,10  
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