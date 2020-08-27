***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2020 17:49
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.08.2020 tarih ve 2020/053 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile
Şirketin takipteki alacaklarından 5 firmanın toplam 25.862.356,17 TL'lık takip riskinin tamamı için karşılık ayrıldığı muhasebe kayıtlarından görülmüş olup, söz konusu firmaların takip riskinin silinmesine (write – off), firmalar için ayrılan karşılıkların iptal edilmesine ve firma risklerinin nazım hesaplarda takip edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871438
BIST
18:051.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.112
En Düşük
1.102
18:057,3458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0166
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3810
En Düşük
7,3069
18:058,7060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0124
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6488
18:05453,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -9,01
|Açılış
|: 453,73
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
465,26
En Düşük
451,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZRDN
|2,64
|720.791
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|12.291.112
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|44.251.029
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|8.385.469
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|4.100.702
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|1.413.758
|% -10,00
|
|DGGYO
|11,62
|42.226.506
|% -8,29
|
|DMSAS
|5,52
|175.749.807
|% -7,07
|
|PRKME
|4,30
|199.980.704
|% -6,52
|
|MNDRS
|3,10
|31.718.500
|% -4,91
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 1,30
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,15
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% -0,48
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 9,80
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3401
|7,3458
|% -0,23
|
|Euro
|8,6766
|8,7060
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,7115
|9,7602
|% 0,12
|
|Frank
|8,0835
|8,1322
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9611
|1,9710
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-23,07
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-7,33
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,14
|
|B. Petrol
|45,49
|45,49
|-0,67
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 94 artarak (% 0.32 ) 1, 250
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, SKBNK
-
17:58XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 13, 725.00 milyon TL de
-
17:57ZOREN
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 972, 819 adet işlem
-
17:56AKMGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 837 adet işlem