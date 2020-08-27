***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.08.2020 tarih ve 2020/053 nolu Yönetim Kurulu Kararı ileŞirketin takipteki alacaklarından 5 firmanın toplam 25.862.356,17 TL'lık takip riskinin tamamı için karşılık ayrıldığı muhasebe kayıtlarından görülmüş olup, söz konusu firmaların takip riskinin silinmesine (write – off), firmalar için ayrılan karşılıkların iptal edilmesine ve firma risklerinin nazım hesaplarda takip edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871438BIST