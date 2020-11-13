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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.11.2020 14:46
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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02.07.2019
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Açıklamalar

Şeker Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye piyasa Kurulu aleyhine açılan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca davacı şirkete 134.166,00-TL idari para cezası uygulanmasına ilişkin 15/02/2016 tarih ve 5/154 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) kararının iptali ile ihtirazî kayıtla ödenen 100.624,50-TL'nin ödeme tarihinden itibaren tecil faizi ile birlikte iadesi istemli dava dosyasında davacı  tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nin 02/07/2020  tarih ve E:2019/2677, K:2020/843 sayılı kararı aleyhine yapılan temyiz başvurusunun Danıştay 13. Dairesi Başkanlığının 2020/2520 E., 2020/2392 K. Sayılı ve 05.10.2020 tarihli kararı ile reddine karar verilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888401


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