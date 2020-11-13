***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞeker Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye piyasa Kurulu aleyhine açılan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca davacı şirkete 134.166,00-TL idari para cezası uygulanmasına ilişkin 15/02/2016 tarih ve 5/154 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) kararının iptali ile ihtirazî kayıtla ödenen 100.624,50-TL'nin ödeme tarihinden itibaren tecil faizi ile birlikte iadesi istemli dava dosyasında davacı tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nin 02/07/2020 tarih ve E:2019/2677, K:2020/843 sayılı kararı aleyhine yapılan temyiz başvurusunun Danıştay 13. Dairesi Başkanlığının 2020/2520 E., 2020/2392 K. Sayılı ve 05.10.2020 tarihli kararı ile reddine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888401BIST