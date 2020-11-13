***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 14:46
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Egeli & Co Enerji aleyhine açmış olduğumuz genel kurul iptal davasının görüldüğü İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/55 E. Sayılı dosyasının 12.11.2020 tarihli duruşmasında,
"KARAR: Gerekçesi ayrıntılı kararda açıklanacağı üzere
Davacılar tarafından açılan davanın reddine, istinaf yasa yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888402
BIST
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BIST En Aktif Hisseler16:18
|KARTN
|2.145,00
|48.225.869
|% 10,00
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|SEYKM
|13,97
|14.556.559
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
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|TKURU
|430,50
|6.762.294
|% 9,99
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|PENGD
|4,96
|33.449.959
|% 9,98
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|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
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|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
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|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
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|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
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|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
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|GARAN
|8,78
|3.618.833.739
|% 1,74
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|KRDMD
|4,32
|2.817.249.731
|% 4,10
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|YKBNK
|2,88
|1.166.752.891
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,30
|1.109.310.217
|% 0,96
|
|PETKM
|4,74
|967.190.552
|% 1,94
|
|KRDMD
|4,32
|2.817.249.731
|% 4,10
|
|GARAN
|8,78
|3.618.833.739
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,88
|1.166.752.891
|% 3,97
|
|TSKB
|2,32
|688.726.222
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,89
|462.134.998
|% 0,53
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,6932
|7,6958
|% 0,09
|
|Euro
|9,0860
|9,0988
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,1459
|10,1968
|% 0,85
|
|Frank
|8,4161
|8,4668
|% 0,56
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|Riyal
|2,0541
|2,0644
|% 0,46
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.889
|1.889
|13,05
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|Altın Gr.
|469
|469
|5,15
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|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.095
|3.175
|10,22
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|Yarım
|1.496
|1.536
|4,94
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|Çeyrek
|750
|768
|2,47
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|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,45
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|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,13
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|B. Petrol
|42,93
|42,93
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