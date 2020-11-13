***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Egeli & Co Enerji aleyhine açmış olduğumuz genel kurul iptal davasının görüldüğü İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/55 E. Sayılı dosyasının 12.11.2020 tarihli duruşmasında,"KARAR: Gerekçesi ayrıntılı kararda açıklanacağı üzereDavacılar tarafından açılan davanın reddine, istinaf yasa yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888402BIST