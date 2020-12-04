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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.12.2020 11:00



Kırcı Elektroteknik San ve Tic. A.Ş. grubu firmaları hakkında devam eden davalardan olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/368 E. sayılı dosyasının 03.12.2020 tarihli celsesinde  Sanık Kirikor müdafiinin şirket yetkililerinin müşteki sıfatıyla dinlenmesi yönündeki talebin dosyaya herhangi bir katkısı olmayacağı değerlendirmesiyle reddine, dosyanın bankacılık ve finansal kiralama konularında uzman 3 (üç) kişilik bilirkişi heyetine tevdii ile iddianamede anlatılan eylemler ve sanıkların ayrı ayrı eylemlere dahiliyeti hususunda bilirkişi raporu alınmasına,bu nedenlerle duruşmanın 08.04.2021 günü saat 09:40'a bırakılmasına karar verilmiştir.
Yasal takip hesaplarında izlenen diğer firmalar hakkındaki yasal takip işlemleri devam etmektedir. Gelişme olması halinde ayrıca bildirim yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891363


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