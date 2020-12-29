***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.12.2020 tarih ve 2020/076 nolu Yönetim Kurulu Kararı ileŞirketin takipteki alacaklarından toplam 1.675.744 TL'lık takip riskinin tamamı için karşılık ayrıldığı muhasebe kayıtlarından görülmüş olup, söz konusu takip riskinin silinmesine (write – off), ayrılan karşılıkların iptal edilmesine, 964.863 TL'lık takipten silinen riskin varlık yönetim şirketlerinden teklif alınarak satılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895439BIST