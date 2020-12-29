***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 17:09
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.12.2020 tarih ve 2020/076 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile
Şirketin takipteki alacaklarından toplam 1.675.744 TL'lık takip riskinin tamamı için karşılık ayrıldığı muhasebe kayıtlarından görülmüş olup, söz konusu takip riskinin silinmesine (write – off), ayrılan karşılıkların iptal edilmesine, 964.863 TL'lık takipten silinen riskin varlık yönetim şirketlerinden teklif alınarak satılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895439
BIST
17:161.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,41
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.451
En Düşük
1.436
17:167,3528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0854
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3450
17:169,0148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0798
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:16444,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,72
|Açılış
|: 444,12
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,58
BIST En Aktif Hisseler17:15
|ARZUM
|24,86
|22.729.597
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|61.441.440
|% 9,99
|
|SNKRN
|21,72
|2.429.882
|% 9,97
|
|ORMA
|15,24
|1.010.702
|% 9,96
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|ALMAD
|2,10
|727.635
|% -7,49
|
|CRFSA
|67,20
|18.936.675
|% -6,41
|
|OZRDN
|8,61
|1.986.073
|% -4,33
|
|ODAS
|3,89
|538.479.078
|% 1,57
|
|PGSUS
|72,85
|472.766.467
|% 2,39
|
|TURSG
|6,58
|271.472.927
|% -1,20
|
|ENJSA
|12,53
|209.414.181
|% 5,92
|
|KRVGD
|13,39
|140.795.702
|% 0,68
|
|PEKGY
|2,72
|122.926.050
|% -0,37
|
|TURSG
|6,58
|271.472.927
|% -1,20
|
|YAYLA
|4,94
|130.014.777
|% 8,57
|
|IHLGM
|1,26
|30.433.968
|% 0,00
|
|ENJSA
|12,53
|209.414.181
|% 5,92
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3499
|7,3528
|% -1,15
|
|Euro
|9,0057
|9,0148
|% -0,88
|
|Sterlin
|9,9055
|9,9552
|% -0,61
|
|Frank
|8,2753
|8,3252
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9539
|1,9637
|% -1,11
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|5,97
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|-41,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-45,30
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-21,92
|
|Çeyrek
|710
|727
|-10,96
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|0,58
|