***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2021 10:27
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından verilen yazıya istinaden Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. (Önceki Ünvanı : Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortakları A.Ş. (Şirket Egeli, Egeli GSYO) ile ilgili olarak şirketin İngiltere'de kurulu bulunan General Tranding Systems Limited (GTS) unvanlı şirkete yaptığı iştirak yatırımlarının incelenmesi neticesinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu uzmanları tarafından hazırlanan 12.10.2020 tarih ve XIII-4/10-1 sayılı Denetleme Raporunda, 5237 sayılı TCK'nun 155/2 maddesinde tanımlanan güveni kötüye kullanma suçunun oluşması nedeniyle suç teşkil eden eylemlerden sorumlu olan Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi Tan Egeli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına karar verilmiştir. Bu suç duyurusu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/183104 soruşturma numarasıyla soruşturma başlatılmıştır. İşbu dosyaya tarafımızca zarar görev olarak müdahale talebinde bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909832
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|% 10,00
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|IDEAS
|29,70
|8.850.602
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.789.344
|% 9,98
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|VERTU
|37,50
|15.541.725
|% 9,97
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|NUHCM
|63,55
|122.373.384
|% 9,95
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|DENGE
|8,50
|1.293.342
|% -9,57
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|TACTR
|29,50
|666.284
|% -6,88
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|SUMAS
|64,00
|155.249
|% -5,88
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|KSTUR
|205,00
|259.161
|% -5,53
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|PSDTC
|31,40
|24.901.350
|% -5,42
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|KOZAL
|151,00
|1.403.423.405
|% 1,55
|
|SASA
|40,70
|895.056.789
|% 7,50
|
|EKGYO
|2,58
|891.793.431
|% 1,57
|
|GUBRF
|77,95
|744.506.592
|% 6,56
|
|IPEKE
|17,35
|655.618.605
|% 5,99
|
|EKGYO
|2,58
|891.793.431
|% 1,57
|
|SKBNK
|1,54
|393.338.240
|% 3,36
|
|TSKB
|1,79
|230.254.175
|% 1,70
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|YKBNK
|2,92
|307.787.259
|% 0,00
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|ODAS
|4,11
|303.613.250
|% 0,98
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|13:09
|Alış
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|Dolar
|6,9280
|6,9335
|% -0,44
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|Euro
|8,4250
|8,4318
|% -0,27
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|Sterlin
|9,6108
|9,6590
|% -0,45
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|Frank
|7,7630
|7,8097
|% -0,37
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|Riyal
|1,8413
|1,8505
|% -0,53
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|13:09
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.823
|1.824
|5,20
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|Altın Gr.
|406
|406
|-1,15
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|Cumhuriyet
|2.701
|2.742
|-9,00
|
|Tam
|2.687
|2.755
|-9,87
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-4,77
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|Çeyrek
|651
|666
|-2,39
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|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,17
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|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,01
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|B. Petrol
|63,24
|63,24
|-0,06
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