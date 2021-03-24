***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 21:14
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Egeli&Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. firmasının grup firmalarından olan Karasi Jeotermal Enerji Üretim İnş. Ve Tic. A.Ş. tarafından Şeker Finansal Kiralama A.Ş. aleyhine açılan şikayet davasının görüldüğü İstanbul 13. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2016/1265 E. sayılı dosyasında 26.02.2016 tarihinde şikayetin kabulü ile icra dosyasından davacı 3.kişi şirkete gönderilen 89/2 ve 89/3 haciz ihbarnamelerinin ortadan kaldırılmasına kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde ilgili Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920307
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 36,43
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
18:057,9247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
18:059,4329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0285
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
18:05441,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,94
|Açılış
|: 441,88
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|286,00
|586.480
|% 10,00
|
|ARENA
|54,45
|50.924.233
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.148.125
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.411.898
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.776.585
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|2.765.481
|% -9,98
|
|SERVE
|15,50
|234.017
|% -8,61
|
|LUKSK
|70,00
|9.393.722
|% -5,34
|
|GSRAY
|3,62
|488.728.723
|% -4,23
|
|BJKAS
|5,73
|278.301.765
|% -3,54
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|SASA
|47,30
|2.034.869.886
|% 8,39
|
|PETKM
|5,62
|1.038.902.353
|% 4,66
|
|FROTO
|207,20
|966.512.905
|% 2,03
|
|SISE
|7,38
|943.995.297
|% 4,38
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,19
|261.802.416
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,91
|408.952.063
|% 3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9153
|7,9247
|% -0,19
|
|Euro
|9,3881
|9,4329
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,8180
|10,8723
|% -0,64
|
|Frank
|8,4382
|8,4890
|% -0,35
|
|Riyal
|2,1066
|2,1171
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|7,80
|
|Altın Gr.
|441
|441
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|3,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
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17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de