***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEgeli&Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. firmasının grup firmalarından olan Karasi Jeotermal Enerji Üretim İnş. Ve Tic. A.Ş. tarafından Şeker Finansal Kiralama A.Ş. aleyhine açılan şikayet davasının görüldüğü İstanbul 13. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2016/1265 E. sayılı dosyasında 26.02.2016 tarihinde şikayetin kabulü ile icra dosyasından davacı 3.kişi şirkete gönderilen 89/2 ve 89/3 haciz ihbarnamelerinin ortadan kaldırılmasına kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde ilgili Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920307BIST