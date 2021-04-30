***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.04.2021 tarih ve 2021/027 nolu yönetim kurulu kararı ileYönetim kurulu üyesi Ramazan ÖZNACAR'In istifasının kabul edilmesine ve imza yetkisinin kaldırılmasına, yerine Hüseyin ÜST'ün Yönetim kurulu üyesi olarak (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi) seçilmesine, kendisine Yönetim kurulu üyeliği ile ilgili birinci derece temsil ve imza yetkisi verilmesine, Şirketi sınırsız yetki ile diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi biriyle birlikte olmak üzere müşterek iki imza ile temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933629BIST