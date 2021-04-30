***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 18:58
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
30.04.2021 tarih ve 2021/027 nolu yönetim kurulu kararı ile
Yönetim kurulu üyesi Ramazan ÖZNACAR'In istifasının kabul edilmesine ve imza yetkisinin kaldırılmasına, yerine Hüseyin ÜST'ün Yönetim kurulu üyesi olarak (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi) seçilmesine, kendisine Yönetim kurulu üyeliği ile ilgili birinci derece temsil ve imza yetkisi verilmesine, Şirketi sınırsız yetki ile diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi biriyle birlikte olmak üzere müşterek iki imza ile temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933629
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|71.973.594
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|UZERB
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|993.723
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|GARAN
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|% -0,28
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|PETKM
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|917.182.344
|% 0,15
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|EKGYO
|1,82
|248.657.624
|% -0,55
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|YKBNK
|2,10
|282.199.528
|% 0,00
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|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
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|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|8,2717
|% 0,84
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|Euro
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|9,9645
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|Alış
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|1.767
|1.767
|-5,37
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|Altın Gr.
|470
|470
|2,35
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
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|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
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|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|Çeyrek
|752
|769
|11,69
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|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|-0,21
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|Gümüş Gr.
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|6,89
|0,00
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