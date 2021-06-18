***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1 adet hissesini alarak Şirketimiz ortağı olan Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş., 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun ve bu toplantıda alınan kararların iptali ile İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/358 E. sayılı dosyasıyla ilgili açılan davanın 17.06.2021 tarihli duruşmasında1-Dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine,2-Bilirkişi raporu ibraz edildiğinde raporun taraflara tebliğine, rapora karşı varsa itirazların tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde yazılı olarak bildirilmesi için şerh yazılmasına,3-Davacı vekilinin mazeretinin kabulü ile duruşma gününün Uyap'tan öğrenilmesine,Bu nedenle duruşmanın 16.12.2021 günü saat 14:11 bırakılmasına karar verildi. 17.06.2021Yasal takip hesaplarında izlenen diğer firmalar hakkındaki yasal takip işlemleri devam etmektedir. Gelişme olması halinde ayrıca bildirim yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942971BIST