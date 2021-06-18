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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.06.2021 09:25



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 1 adet hissesini alarak Şirketimiz ortağı olan Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş., 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun ve bu toplantıda alınan kararların iptali ile İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/358 E. sayılı dosyasıyla ilgili açılan davanın 17.06.2021 tarihli duruşmasında
1-Dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine,
2-Bilirkişi raporu ibraz edildiğinde raporun taraflara tebliğine, rapora karşı varsa itirazların tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde yazılı olarak bildirilmesi için şerh yazılmasına,
3-Davacı vekilinin mazeretinin kabulü ile duruşma gününün Uyap'tan öğrenilmesine,
Bu nedenle duruşmanın 16.12.2021 günü saat 14:11 bırakılmasına karar verildi. 17.06.2021
Yasal takip hesaplarında izlenen diğer firmalar hakkındaki yasal takip işlemleri devam etmektedir. Gelişme olması halinde ayrıca bildirim yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942971


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Riyal 2,3123 2,3238 % -0,25  
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Altın Ons 1.785 1.785 11,83  
Altın Gr. 499 499 1,93  
Cumhuriyet 3.292 3.341 -93,00  
Tam 3.277 3.363 -85,42  
Yarım 1.584 1.627 -41,32  
Çeyrek 794 813 -20,65  
Gümüş.Ons 26,19 26,22 0,29  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,06  
B. Petrol 72,66 72,66 -0,44  
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