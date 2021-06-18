***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2021 09:25
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1 adet hissesini alarak Şirketimiz ortağı olan Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş., 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun ve bu toplantıda alınan kararların iptali ile İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/358 E. sayılı dosyasıyla ilgili açılan davanın 17.06.2021 tarihli duruşmasında
1-Dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine,
2-Bilirkişi raporu ibraz edildiğinde raporun taraflara tebliğine, rapora karşı varsa itirazların tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde yazılı olarak bildirilmesi için şerh yazılmasına,
3-Davacı vekilinin mazeretinin kabulü ile duruşma gününün Uyap'tan öğrenilmesine,
Bu nedenle duruşmanın 16.12.2021 günü saat 14:11 bırakılmasına karar verildi. 17.06.2021
Yasal takip hesaplarında izlenen diğer firmalar hakkındaki yasal takip işlemleri devam etmektedir. Gelişme olması halinde ayrıca bildirim yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942971
BIST
10:061.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.421
En Düşük
1.418
10:068,6814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0379
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
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8,7269
En Düşük
8,6757
10:0610,3356
En Yüksek
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|: -0,60%
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|Açılış
|: 10,3400
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|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,4039
En Düşük
10,3272
10:06498,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,83
|Açılış
|: 499,07
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler10:06
|IDGYO
|6,05
|826.733
|% 10,00
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|PRKAB
|13,59
|7.637.049
|% 7,01
|
|DIRIT
|4,78
|27.767
|% 6,70
|
|TKURU
|133,00
|1.540.979
|% 5,06
|
|BERA
|16,93
|4.660.287
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|772.120
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|157.498
|% -9,97
|
|YESIL
|1,98
|730.721
|% -7,48
|
|DESA
|11,20
|4.446
|% -4,68
|
|THYAO
|14,72
|184.903.300
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,13
|61.417.262
|% 0,47
|
|GARAN
|8,27
|50.981.178
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,20
|41.395.280
|% 1,38
|
|KOZAL
|123,90
|33.306.234
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,13
|61.417.262
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,20
|41.395.280
|% 1,38
|
|THYAO
|14,72
|184.903.300
|% 0,41
|
|IHLGM
|1,23
|12.285.080
|% 1,65
|
|GARAN
|8,27
|50.981.178
|% 0,98
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6795
|8,6814
|% -0,43
|
|Euro
|10,3272
|10,3356
|% -0,60
|
|Sterlin
|12,0229
|12,0832
|% -0,69
|
|Frank
|9,4319
|9,4887
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3123
|2,3238
|% -0,25
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|11,83
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|-0,44
|