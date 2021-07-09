***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2021 15:34
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kırcı Elektroteknik San ve Tic. A.Ş. grubu firmaları hakkında devam eden davalardan olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/368 E. sayılı dosyasının 08.07.2021 tarihli celsesinde 1-Sanık Eliza Nataşa İsrailyan müdafii Av. Ömer Çağrı TURAL'ın mazeret dilekçesinin kabulüne duruşma gün ve saatinin Uyap sisteminden öğrenilmesine, 2-Dosyanın Finansal Kiralama alanında uzman 3 kişilik bilirkişi heyetine tevdii ile iddianame de belirtilen eylemler ve bu eylemler ile sanıkların veya yetkilisi olduğu şirketlerin bağlantıları ve her sanık yönünden yapılan işlem miktarları teker teker belirtilmek suretiyle rapor alınmasına, 3-Leasing şirket yetkilerinin dinlenilmesi yönündeki talebin daha önce değerlendirildiği durumda bir değişiklik olmadığı anlaşılmakla aynı gerekçe ile reddine, Bu nedenle duruşmanın 07/12/2021 günü saat 10:00 bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949993
BIST
16:491.378
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|Açılış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:49
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,42
|91.381.504
|% 9,78
|
|SILVR
|6,00
|40.475.426
|% 6,38
|
|ANELE
|3,02
|35.057.393
|% 6,34
|
|EDIP
|2,83
|15.359.683
|% 5,99
|
|FADE
|17,47
|47.975.998
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.405.036
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.076.184
|% -9,84
|
|IDEAS
|55,25
|11.685.063
|% -8,22
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,24
|651.233.585
|% 2,26
|
|THYAO
|13,61
|627.045.659
|% -0,37
|
|PETKM
|5,47
|609.161.774
|% 2,43
|
|GARAN
|8,50
|588.620.521
|% -0,70
|
|EREGL
|17,98
|488.857.702
|% 2,39
|
|PEKGY
|1,10
|232.076.184
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,29
|282.348.261
|% 1,78
|
|PETKM
|5,47
|609.161.774
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,84
|184.543.024
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,24
|651.233.585
|% 2,26
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|16:49
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,6711
|8,6743
|% -0,21
|
|Euro
|10,2902
|10,2966
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9805
|12,0405
|% 0,19
|
|Frank
|9,4365
|9,4934
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3057
|2,3172
|% -0,26
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,32
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|Altın Gr.
|503
|503
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-13,00
|
|Tam
|3.313
|3.395
|-14,33
|
|Yarım
|1.601
|1.642
|-6,93
|
|Çeyrek
|803
|821
|-3,46
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|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
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|B. Petrol
|75,02
|75,02
|0,90
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