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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.08.2021 18:00



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

         Yönetim Kurulu'muz  yaptığı toplantıda Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak faaliyet gösteren yatırımcı ilişkileri bölümünün aşağıdaki şekilde yeniden yapılandırılması ve SPK  Düzey 3 Lisansı bulunan DENİZ PATAT'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve SPK Düzey 2 Lisansı bulunan EMİNE BAKIR'ın Yatırımcı İlişkiler Bölüm Üyesi olmasına karar verilmiştir.
-      Sayın Mehmet YAVUZ Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı  / Denetim Komitesi Üyesi)
-      Sayın Osman GÖKTAN, Üye (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi),
-      Sayın Yusuf TUNA Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
-      Sayın Deniz PATAT, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi, Düzey 3 Lisansı, Lisans N 208188
-      Sayın Emine BAKIR, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi, Düzey 2 Lisansı, Lisans N 114370
 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958331


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