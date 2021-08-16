***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muz yaptığı toplantıda Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak faaliyet gösteren yatırımcı ilişkileri bölümünün aşağıdaki şekilde yeniden yapılandırılması ve SPK Düzey 3 Lisansı bulunan DENİZ PATAT'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve SPK Düzey 2 Lisansı bulunan EMİNE BAKIR'ın Yatırımcı İlişkiler Bölüm Üyesi olmasına karar verilmiştir.- Sayın Mehmet YAVUZ Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetim Komitesi Üyesi)- Sayın Osman GÖKTAN, Üye (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi),- Sayın Yusuf TUNA Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)- Sayın Deniz PATAT, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi, Düzey 3 Lisansı, Lisans N 208188- Sayın Emine BAKIR, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi, Düzey 2 Lisansı, Lisans N 114370Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958331BIST