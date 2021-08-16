***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2021 18:00
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muz yaptığı toplantıda Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak faaliyet gösteren yatırımcı ilişkileri bölümünün aşağıdaki şekilde yeniden yapılandırılması ve SPK Düzey 3 Lisansı bulunan DENİZ PATAT'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve SPK Düzey 2 Lisansı bulunan EMİNE BAKIR'ın Yatırımcı İlişkiler Bölüm Üyesi olmasına karar verilmiştir.
- Sayın Mehmet YAVUZ Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetim Komitesi Üyesi)
- Sayın Osman GÖKTAN, Üye (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi),
- Sayın Yusuf TUNA Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
- Sayın Deniz PATAT, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi, Düzey 3 Lisansı, Lisans N 208188
- Sayın Emine BAKIR, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi, Düzey 2 Lisansı, Lisans N 114370
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958331
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
18:058,4564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0607
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
18:059,9800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0724
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
18:05486,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,40
|Açılış
|: 486,12
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|6,82
|4.567.442
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|512.113
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.763.392
|% 9,99
|
|UFUK
|18,63
|444.791
|% 9,98
|
|VBTYZ
|24,08
|134.426.221
|% 9,95
|
|AKENR
|1,58
|7.281.418
|% -3,66
|
|BAKAB
|23,70
|4.917.240
|% -2,87
|
|KERVN
|0,58
|495.397
|% -1,69
|
|ATSYH
|3,59
|136.576
|% -1,64
|
|BRISA
|22,28
|11.586.319
|% -1,42
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 1,53
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|KRDMD
|8,24
|554.333.195
|% -1,55
|
|SISE
|8,64
|504.067.995
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|DARDL
|2,65
|245.528.348
|% 3,52
|
|ISCTR
|5,54
|444.157.519
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4543
|8,4564
|% -0,71
|
|Euro
|9,9753
|9,9800
|% -0,72
|
|Sterlin
|11,6976
|11,7563
|% -0,66
|
|Frank
|9,2464
|9,3021
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2517
|2,2630
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,51
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,67
|69,67
|-0,92
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde 8.27 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 851 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 56 artarak (% 0.48 ) 1, 570
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 767.00 milyon TL de
-
17:57TRGYO
Yüzde 7.99 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 708, 869 adet işlem