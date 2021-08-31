***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.08.2021 tarih ve 2021/050 nolu yönetim kurulu kararı ileŞirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine Emrah ÖZDOĞAN 'ın atanmasına, özlük haklarının tespiti ve uygulanması hususunda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın yetkili kılınmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961026BIST