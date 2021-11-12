***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.11.2021 tarih ve 2021/069 nolu yönetim kurulu kararı ileİbrahim Sili ' nin Yönetim Kurulu Bağımsız Üye olarak (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi) seçilmesine ve kendisine Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977397BIST