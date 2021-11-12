***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2021 15:52
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.11.2021 tarih ve 2021/069 nolu yönetim kurulu kararı ile
İbrahim Sili ' nin Yönetim Kurulu Bağımsız Üye olarak (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi) seçilmesine ve kendisine Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977397
BIST
15:401.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.640
En Düşük
1.631
15:409,9390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0357
|Açılış
|: 9,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:4011,3881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0377
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:40591,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,35
|Açılış
|: 591,91
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler15:38
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|51.808.613
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,72
|34.472.481
|% 9,83
|
|DOAS
|45,20
|247.875.700
|% 8,86
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|41.346.188
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.405.726
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.581.357
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,42
|87.465.195
|% -6,20
|
|PETKM
|7,58
|2.458.566.126
|% -0,92
|
|THYAO
|17,82
|1.208.858.686
|% 0,56
|
|GARAN
|10,68
|1.068.112.433
|% 0,75
|
|KRDMD
|7,44
|617.789.710
|% 0,27
|
|KOZAL
|113,90
|534.653.238
|% 0,18
|
|ADESE
|1,22
|432.581.357
|% -9,63
|
|PETKM
|7,58
|2.458.566.126
|% -0,92
|
|ODAS
|1,55
|452.055.209
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,10
|433.192.609
|% 0,65
|
|GARAN
|10,68
|1.068.112.433
|% 0,75
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9345
|9,9382
|% 0,35
|
|Euro
|11,3759
|11,3860
|% 0,31
|
|Sterlin
|13,2749
|13,3415
|% 0,58
|
|Frank
|10,7191
|10,7837
|% 0,15
|
|Riyal
|2,6402
|2,6534
|% 0,27
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-9,22
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|-17,00
|
|Tam
|3.897
|3.995
|-16,05
|
|Yarım
|1.884
|1.933
|-7,77
|
|Çeyrek
|945
|966
|-3,88
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,43
|81,43
|-1,44
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:50ATATP
Yüzde 4.62 oranında artışla 55.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 974, 394 adet işlem
-
15:49TATGD
Yüzde 5.14 oranında artışla 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 355, 122 adet işlem
-
15:48ATATP
Yüzde 4.43 oranında artışla 55.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 971, 473 adet işlem
-
15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 5 artarak (% 0.71 ) 1, 780
-
15:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, THYAO, GARAN