***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 17:48
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.12.2021 tarih ve 2021/073 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile
Şirketin takipteki alacaklarından toplam 1.501.660,09 TL'lık takip riskinin tamamı için karşılık ayrıldığı muhasebe kayıtlarından görülmüş olup, söz konusu takip riskinin varlık yönetim şirketine satışı, satış yapılamaması halinde aktiften silinmesi için Genel Müdür'e yetki verilmesine karar verilmiştir.
Takip risklerinin Varlık Yönetim Şirketi'ne satışı için yapılması planlanan ihale bugün itibari ile web sitemiz aracılığı ile duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982741
BIST
17:422.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,08
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
17:4213,8692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0820
|Açılış
|: 13,8950
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|Önceki Kapanış
|: 13,7900
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13,9598
En Düşük
13,7364
17:4215,6489
En Yüksek
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|: 0,34%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|: 0,88%
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|Açılış
|: 794,17
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|Önceki Kapanış
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799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler17:42
|BFREN
|1.265,00
|88.788.913
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.623.975
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.930.303
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|92.719.169
|% 9,97
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,32
|5.046.146.886
|% 1,45
|
|KRDMD
|10,85
|3.277.320.524
|% 3,33
|
|PETKM
|9,12
|2.609.061.835
|% 2,01
|
|SISE
|15,67
|2.542.962.731
|% 1,75
|
|GARAN
|11,74
|1.618.800.563
|% -1,01
|
|EKGYO
|2,51
|1.180.326.401
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,85
|3.277.320.524
|% 3,33
|
|PETKM
|9,12
|2.609.061.835
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,56
|920.480.155
|% -1,39
|
|TSKB
|1,58
|400.016.232
|% -3,07
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8578
|13,8692
|% 0,59
|
|Euro
|15,6234
|15,6489
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,2854
|18,3771
|% 0,60
|
|Frank
|14,9648
|15,0550
|% 0,64
|
|Riyal
|3,6858
|3,7042
|% 0,58
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|5,59
|
|Altın Gr.
|794
|794
|6,92
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,12
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|0,70
|