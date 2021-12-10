***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.12.2021 tarih ve 2021/073 nolu Yönetim Kurulu Kararı ileŞirketin takipteki alacaklarından toplam 1.501.660,09 TL'lık takip riskinin tamamı için karşılık ayrıldığı muhasebe kayıtlarından görülmüş olup, söz konusu takip riskinin varlık yönetim şirketine satışı, satış yapılamaması halinde aktiften silinmesi için Genel Müdür'e yetki verilmesine karar verilmiştir.Takip risklerinin Varlık Yönetim Şirketi'ne satışı için yapılması planlanan ihale bugün itibari ile web sitemiz aracılığı ile duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982741BIST