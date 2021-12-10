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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.12.2021 17:48
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kırcı Elektroteknik San ve Tic. A.Ş. grubu firmaları hakkında devam eden davalardan olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/368 E. sayılı dosyasının 07.12.2021 tarihli celsesinde
1-Sanık Eliza Nataşa İsrailyan müdafii Av. Ömer Çağrı Tural, Sanık Müjdat Uslu müdafii Av. Nilgün Dağgeçen mazeretlerinin kabulü ile duruşma gününün UYAP sistemi üzerinden öğrenilmesine,
2-Bu celse zarar miktarını bildirmek üzere süre isteyen şikayetçi vekillerine gelecek celseye kadar süre verilmesine,
3-Katılan Ziraat Katılım A.Ş'ye yazı yazılarak davaya konu Finansal Kiralama sözleşmesi kapsamında kurum zararının mahkememize bildirilmesinin istenilmesine,
4-Bu celse gelmeyen şikayetçilerden davaya konu finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında oluşan kurum zararının bildirilmesi için yazı yazılmasına,
5-İddianamede sanıklara ait olduğu belirtilen şirketlerin kuruluşundan bugüne kadar tüm ortak ve yöneticilerini gösterir bilgilerin Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden istenilmesi için müzekkere yazılmasına,
6-Sanık müdafinin şikayetçi kurum temsilcileri ve sözleşmeyi yapan personelin dinlenilmesi yönündeki talebin yapılan işlemin yazılı işlem olması, aradan geçen uzun zaman nedeniyle dosyaya yenilik getirmeyeceğinden talebin reddine,
7-Kurum zararları bildirildikten sonra yeniden bilirkişi incelemesi yapılması yönündeki talebin değerlendirilesine,
Bu nedenlerle duruşmanın 03/03/2022 günü saat 13:40'a bırakılmasına oy birliği  07/12/2021 tarihinde karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982742


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