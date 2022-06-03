***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKırcı Elektroteknik San ve Tic. A.Ş. grubu firmaları hakkında devam eden davalardan olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/368 E. sayılı dosyasının 02.06.2022 tarihli celsesinde1-Katılan Ziraat Finansal Kiralama Anonim Şirketi Vekili Av. Mahmut Küçük, T.C. Ziraat Bankası A.ş Vekili Av. Hamza Birkan Bıyıkoğlu, Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. Vekili Av. Mahmut Tolga Sözer'in mazeretlerinin kabulü ile duruşma gününün UYAP sistemi üzerinden öğrenilmesine,2-Ziraat Finansal Kiralama Anonim Şirketi ( Ziraat Katılım Bankası A.Ş.) 'ye iddiaya konu Lesing sözleşmesi kapsamında zararlarını bildirmeleri hususunda müzekkere yazılmasına,3-Sanık müdafilerinin bilirkişi raporlarına itirazları hususunda dosyanın incelemeye alınmasına,4-Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin geçen süre gözetilerek KALDIRILMASINA,Bu nedenle duruşmanın 11/10/2022 günü saat 09:40'a bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034524BIST