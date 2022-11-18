***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.11.2022 tarih ve 2022/052 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ileŞeker Finansal Kiralama A.Ş.' nin %99 sermayesine sahip olduğu Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.' nin sermayesinin 20.000.000.TL' den 30.000.000.TL' ye çıkarılmasına, payımız oranında katılmaya karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081050BIST