***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2023 10:29
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.08.2023 itibari ile Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Yavuz Yönetim Kurulu üyeliğinden ve görev aldığı tüm komitelerden istifaen ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178891
BIST
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12:107.242
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 25,47
|Açılış
|: 7.210
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|Önceki Kapanış
|: 7.217
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7.113
En Yüksek
7.297
12:1026,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0596
|Açılış
|: 26,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
12:1029,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0475
|Açılış
|: 29,5500
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|Önceki Kapanış
|: 29,7000
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30,0411
En Düşük
29,3002
12:101.695,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,84
|Açılış
|: 1.695,82
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|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
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1.713,41
En Düşük
1.694,46
BIST En Aktif Hisseler12:08
|FORMT
|3,29
|93.938.215
|% 229,00
|
|ZEDUR
|87,45
|44.048.856
|% 10,00
|
|SAYAS
|54,45
|150.098.291
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|344.339.474
|% 9,99
|
|KLSER
|36,58
|203.101.524
|% 9,98
|
|PCILT
|38,08
|5.543.534
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|643.310
|% -9,97
|
|ORMA
|69,05
|803.121
|% -9,80
|
|INFO
|12,74
|164.793.635
|% -7,48
|
|ITTFH
|4,11
|145.292.503
|% -7,22
|
|ASTOR
|116,60
|7.302.183.416
|% 4,67
|
|EREGL
|41,30
|4.189.191.751
|% -0,96
|
|SASA
|62,70
|3.995.218.294
|% 2,87
|
|ASELS
|76,20
|3.824.667.462
|% 2,14
|
|THYAO
|232,90
|3.288.258.771
|% -0,60
|
|EKGYO
|8,75
|1.716.786.332
|% 0,69
|
|ZOREN
|4,38
|805.957.827
|% 1,86
|
|ISCTR
|15,51
|2.368.023.478
|% 2,65
|
|YKBNK
|14,14
|2.115.254.195
|% -0,63
|
|IHYAY
|1,26
|149.152.050
|% 7,69
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9588
|26,9643
|% 0,22
|
|Euro
|29,5795
|29,5866
|% 0,14
|
|Sterlin
|34,4857
|34,6587
|% 0,21
|
|Frank
|30,6822
|30,8670
|% -0,14
|
|Riyal
|7,1682
|7,2041
|% 0,31
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-8,90
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.696
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|11.283
|11.454
|-65,00
|
|Tam
|11.037
|11.124
|-46,00
|
|Yarım
|5.523
|5.587
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.794
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|21,25
|21,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|-0,32
|