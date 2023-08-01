***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.08.2023 itibari ile Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Yavuz Yönetim Kurulu üyeliğinden ve görev aldığı tüm komitelerden istifaen ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178891BIST