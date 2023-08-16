***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.08.2023 tarih ve 2023/028 nolu Yönetim Kurulu kararı ileGamze Zor'un Yönetim Kurulu Bağımsız Üye olarak (Denetim Komitesi Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı) seçilmesine ve kendisine Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185940BIST