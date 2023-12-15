***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2023 16:26
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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05/09/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kırcı Elektroteknik San ve Tic. A.Ş. grubu firmaları hakkında devam eden davalardan olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/368 E. sayılı dosyasının 14.12.2023 tarihli celsesinde
1- Bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine,
2-Sanık Müjdat USLU müdafii Av.Nilgün DAĞGEÇEN'in mazeret dilekçesinin kabulüne duruşma gün ve saatinin Uyap sisteminden öğrenilmesine,
3-Katılan İş Finansal Kiralama A.Ş vekili Av. Seyithan Ayvazoğluyüksel'in mazeret dilekçesinin kabulüne duruşma gün ve saatinin Uyap sisteminden öğrenilmesine,
4-Katılan Vakıf Finansal Kiralama A.Ş vekili Av. Mahmut Tolga Sözer'in mazeret dilekçesinin kabulüne duruşma gün ve saatinin Uyap sisteminden öğrenilmesine,
5-Sanık Müjdat Uslu hakkında bulunan adli kontrol kararının bu aşamada aynen devamına,
Bu nedenle duruşmanın 19/03/2024 günü saat 09:30 bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226155
BIST