***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/09/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKırcı Elektroteknik San ve Tic. A.Ş. grubu firmaları hakkında devam eden davalardan olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/368 E. sayılı dosyasının 14.12.2023 tarihli celsesinde1- Bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine,2-Sanık Müjdat USLU müdafii Av.Nilgün DAĞGEÇEN'in mazeret dilekçesinin kabulüne duruşma gün ve saatinin Uyap sisteminden öğrenilmesine,3-Katılan İş Finansal Kiralama A.Ş vekili Av. Seyithan Ayvazoğluyüksel'in mazeret dilekçesinin kabulüne duruşma gün ve saatinin Uyap sisteminden öğrenilmesine,4-Katılan Vakıf Finansal Kiralama A.Ş vekili Av. Mahmut Tolga Sözer'in mazeret dilekçesinin kabulüne duruşma gün ve saatinin Uyap sisteminden öğrenilmesine,5-Sanık Müjdat Uslu hakkında bulunan adli kontrol kararının bu aşamada aynen devamına,Bu nedenle duruşmanın 19/03/2024 günü saat 09:30 bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226155BIST