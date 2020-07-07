***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.07.2020 09:49
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Geri alım kapsamında sahip olunan hisselerden 41.704 adet hisse satışı 6 Temmuz 2020 tarihinde
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/07/2020 0 16.704 -16.704 4.179.240,39 4.162.536,39 % 8,36 % 8,36 % 8,33 % 8,33
06/07/2020 0 25.000 -25.000 4.162.536,39 4.137.536,39 % 8,33 % 8,33 % 8,28 % 8,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855501
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
0
En Düşük
0
18:056,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8665
En Düşük
6,8524
18:057,7605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0059
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7844
En Düşük
7,7516
18:05393,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 393,82
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
393,22
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|8,34
|9.113.794
|% 0,00
|
|DEVA
|20,40
|61.146.142
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,80
|107.857.327
|% 0,00
|
|ERBOS
|22,72
|29.018.429
|% 0,00
|
|GUBRF
|27,60
|74.944.318
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,96
|225.503.445
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 0,00
|
|NETAS
|15,98
|77.511.849
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 0,00
|
|DENCM
|8,34
|9.113.794
|% 0,00
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 0,00
|
|GARAN
|8,37
|889.866.596
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5499
|8,5928
|% 0,06
|
|Frank
|7,2527
|7,2964
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8243
|1,8334
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-0,65
|
|Altın Gr.
|394
|394
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.553
|2.573
|1,70
|
|Tam
|2.628
|2.640
|1,70
|
|Yarım
|1.277
|1.291
|0,90
|
|Çeyrek
|638
|646
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,19
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|-0,47
|