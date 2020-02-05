***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK22017 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 05.02.2020Vade (Gün Sayısı) 138Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,08Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFK22017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 18.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.799.500İhraç Fiyatı 0,94212Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.02.2020Kayıt Tarihi 04.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.799.500Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK22017 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 24.799.500 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817133BIST