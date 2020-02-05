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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.02.2020 11:29
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFK22017 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 138
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,08
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFSKFK22017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 18.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.799.500
İhraç Fiyatı 0,94212
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.02.2020
Kayıt Tarihi 04.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.799.500
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKFK22017 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 24.799.500 TL olarak yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817133


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TEKTU 1,83 395.512.273 % 12,27  
TSGYO 2,15 31.973.152 % 11,40  
KSTUR 26,40 7.603 % 10,00  
RYSAS 10,70 8.595.772 % 9,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7947 7,8338 % 0,33  
Frank 6,1401 6,1771 % -0,08  
Riyal 1,5907 1,5986 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.550 1.551 -4,76  
Altın Gr. 299 299 -0,28  
Cumhuriyet 1.983 2.013 -4,00  
Tam 1.971 2.020 -9,49  
Yarım 953 977 -4,59  
Çeyrek 478 489 -2,29  
Gümüş.Ons 17,50 17,54 -0,11  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 -0,01  
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