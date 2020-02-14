***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 117 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 218.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 43.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 17.06.2020Vade (Gün Sayısı) 117Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,22Satış Şekli Halka ArzAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.02.2020Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020İhraç Fiyatı 0,975Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.06.2020Kayıt Tarihi 16.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.06.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin borçlanma aracı ihracı kapsamında 117 gün vadeli iskontolu 43.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun halka arzı 19-20 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819159BIST