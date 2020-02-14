***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.02.2020 17:57
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 117 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 218.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 43.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 117
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,22
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020
İhraç Fiyatı 0,975
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.06.2020
Kayıt Tarihi 16.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.06.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin borçlanma aracı ihracı kapsamında 117 gün vadeli iskontolu 43.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun halka arzı 19-20 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819159
BIST