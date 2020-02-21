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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.02.2020 10:54
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 117 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracının satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 218.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 43.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 117
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,88
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFSKFK62013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 43.000.000
İhraç Fiyatı 0,96744
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.06.2020
Kayıt Tarihi 16.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 43.000.000

Ek Açıklamalar
117 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun halka arzı 43.000.000 TL nominal tutarlı olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ile ilgili satış sonuçlarına ilişkin kamuoyu duyurusu ektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFK_Satış_Sonuçları_KAP_Duyurusu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820753


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DGGYO 6,41 12.700.003 % 12,65  
VKING 3,12 2.853.821 % 11,43  
RYSAS 8,80 2.399.313 % 10,41  
KOZAA 12,35 268.828.185 % 9,88  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8663 7,9057 % 0,39  
Frank 6,1934 6,2307 % 0,29  
Riyal 1,6235 1,6317 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.634 1.634 14,32  
Altın Gr. 321 321 3,13  
Cumhuriyet 2.129 2.161 31,00  
Tam 2.117 2.170 30,07  
Yarım 1.023 1.050 14,55  
Çeyrek 513 525 7,28  
Gümüş.Ons 18,51 18,55 0,16  
Gümüş Gr. 3,64 3,64 0,04  
B. Petrol 58,22 58,22 -1,09  
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