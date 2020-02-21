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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.02.2020 10:57
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFK22025 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,02
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFSKFK22025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 16.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.364.500
İhraç Fiyatı 0,94999
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.02.2020
Kayıt Tarihi 20.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.364.500
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKFK22025 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 20.364.500 TL olarak yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820754


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DGGYO 6,37 10.966.904 % 11,95  
HUBVC 30,92 36.509.888 % 9,49  
MRDIN 5,64 64.624.905 % 9,30  
MZHLD 14,70 706 % 7,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8677 7,9072 % 0,41  
Frank 6,2026 6,2400 % 0,44  
Riyal 1,6243 1,6324 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.633 1.633 13,13  
Altın Gr. 321 321 3,35  
Cumhuriyet 2.098 2.130 20,00  
Tam 2.088 2.140 20,65  
Yarım 1.009 1.035 9,99  
Çeyrek 506 518 4,99  
Gümüş.Ons 18,49 18,53 0,13  
Gümüş Gr. 3,64 3,65 0,04  
B. Petrol 58,61 58,61 -0,70  
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