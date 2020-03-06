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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.03.2020 17:42
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 121 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 121
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,85
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,25
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020
İhraç Fiyatı 0,96528
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.07.2020
Kayıt Tarihi 09.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.07.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin borçlanma aracı ihracı kapsamında 121 gün vadeli iskontolu 30.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun halka arzı 09-10 Mart 2020 tarihlerinde yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825022


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 22,30 1.706.072 % 14,95  
OYAYO 7,77 5.878.479 % 14,94  
BRKSN 3,54 6.472.473 % 14,94  
EMKEL 1,95 2.653.164 % 14,71  
VAKKO 6,10 188.450.151 % 10,31  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9162 7,9559 % 0,19  
Frank 6,5137 6,5529 % 1,20  
Riyal 1,6201 1,6283 % -0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.684 1.685 11,20  
Altın Gr. 329 329 -0,11  
Cumhuriyet 2.181 2.214 28,00  
Tam 2.171 2.225 27,52  
Yarım 1.049 1.076 13,31  
Çeyrek 526 538 6,66  
Gümüş.Ons 17,35 17,38 -0,09  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,03  
B. Petrol 48,27 48,27 -1,72  
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