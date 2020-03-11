***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 121 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracının satışı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 10.07.2020Vade (Gün Sayısı) 121Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,52Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFK72020Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.442.500İhraç Fiyatı 0,96451Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.07.2020Kayıt Tarihi 09.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 33.442.500Ek Açıklamalar121 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun halka arzı 33.442.500 TL nominal tutarlı olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ile ilgili satış sonuçlarına ilişkin kamuoyu duyurusu ektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFK_Satış_Sonuçları_KAP_Duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826854BIST